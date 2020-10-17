تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 17 اكتوبر 2020 بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 825 جنيها، مقابل 830 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 706 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 943 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

ويشهد الذهب حالة من الصعود والهبوط على مدار أيام الأسبوع منذ الربع الثاني من عام 2020.

وقال تجار ومحللون، في تصريحات صحفية، إن تراجع أسعار الذهب العالمية خلال الجلسات السابقة على التوالي يرجع إلى سببين:

أولهما جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين،بالإضافة إلى مطالبة البنوك الأجنبية للمستثمرين بتسديد مستحقات لهم، وهو ما أدى لتسييل بعض الأصول ومنها الذهب.