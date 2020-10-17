شروط جديدة للحصول على شقة إسكان اجتماعي والحجز خلال أيام

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدّى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين.

واعلن الصندزق أن عدد الوحدات المطروحة للحجز وصل إلى 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر “حدائق العاصمة” – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة “منطقة غرب المطار” – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة).

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم تغيير بعض الشروط في هذا الإعلان وكذلك قيمة الدعم ليتناسب مع المتقدمين وجاءت شروط التخصيص على النحو التالي: