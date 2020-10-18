أفضل 11 شهادة ادخار بأعلى عائد ثابت في البنوك بعد خفض سعر الفائدة من المركزي

باتت معظم البنوك العاملة داخل الدولة المصرية في حالة من المنافسة الشرسة فيما بينها من أجل جذب العملاء نحوها بفضل شهادات الادخار والودائع التي تضمن لهم تحقيق أفضل سعر عائد ثابت على الإطلاق، وخاصة بعد القرار الذي صدر من جانب البنك المركزي المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 المتمثل في خفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة بنحو 0.05% من أجل مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها البنك المركزي قرارًا مماثلاً بعدما قرر في شهر مارس الماضي من العام الجاري خفض سعر الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة.

وتسبب كل ذلك في شعور العملاء التابعين لمختلف البنوك العاملة داخل الدولة المصرية بحالة من عدم الرضا على أسعار الفائدة الجديدة، وخاصة بعدما تم إلغاء شهادات الادخار التي يصل العائد عليها إلى 15%، لذا كان يجب على البنوك إيجاد الحلول البديلة بأقصى سرعة ممكنة من أجل استمرار جذب العملاء ونيل رضاهم في نهاية المطاف.

أفضل 11 شهادة ادخار حاليًا في البنوك المصرية