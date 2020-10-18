أفضل 11 شهادة ادخار بأعلى عائد ثابت في البنوك بعد خفض سعر الفائدة من المركزي
باتت معظم البنوك العاملة داخل الدولة المصرية في حالة من المنافسة الشرسة فيما بينها من أجل جذب العملاء نحوها بفضل شهادات الادخار والودائع التي تضمن لهم تحقيق أفضل سعر عائد ثابت على الإطلاق، وخاصة بعد القرار الذي صدر من جانب البنك المركزي المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 المتمثل في خفض سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة بنحو 0.05% من أجل مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها البنك المركزي قرارًا مماثلاً بعدما قرر في شهر مارس الماضي من العام الجاري خفض سعر الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة.
وتسبب كل ذلك في شعور العملاء التابعين لمختلف البنوك العاملة داخل الدولة المصرية بحالة من عدم الرضا على أسعار الفائدة الجديدة، وخاصة بعدما تم إلغاء شهادات الادخار التي يصل العائد عليها إلى 15%، لذا كان يجب على البنوك إيجاد الحلول البديلة بأقصى سرعة ممكنة من أجل استمرار جذب العملاء ونيل رضاهم في نهاية المطاف.
أفضل 11 شهادة ادخار حاليًا في البنوك المصرية
- شهادة رد الجميل / هي الشهادة التي يطرحها بنك ناصر الاجتماعي لكبار السن لأجل ثلاث سنوات، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ ألف جنيه وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه، ويستطيع أي مواطن بلغ 60 عامًا أن يقوم بشراء هذه الشهادة، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12.25% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 12.50% سنويًا، فيما يصل العائد السنوي عليها إلى 13% سنويًا.
- شهادة بنك ناصر الثلاثية / هي الشهادة التي يطرحها بنك ناصر الاجتماعي لكافة العملاء لأجل ثلاث سنوات، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 12.25% سنويًا، فيما يصل العائد السنوي عليها إلى 12.75% سنويًا.
- شهادة بنك الاسكندرية الثلاثية / هي الشهادة التي يطرحها بنك الإسكندرية ويطلق عليها “أليكس 42″، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ 10 آلاف جنيه، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12.5% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 12.75% سنويًا.
- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي / هي الشهادة التي يطرحها البنك الأهلي المصري لأجل ثلاث سنوات، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 12.25% سنويًا.
- شهادة البريمو من بنك القاهرة / هي الشهادة التي يطرحها بنك القاهرة لأجل ثلاث سنوات، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12.10% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 12.25% سنويًا.
- شهادة القمة من بنك مصر / هي الشهادة التي يطرحها بنك مصر لأجل ثلاث سنوات، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12% سنويًا.
- شهادة الحصاد من البنك الزراعي / هي الشهادة التي يطرحها البنك الزراعي لأجل ثلاث سنوات، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، ويصل العائد الشهري عليها إلى 12% سنويًا.
- شهادة ادخار البنك التجاري الدولي / هي الشهادة التي يطرحها البنك التجاري الدولي لأجل ثلاث سنوات، ويمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، ويصل العائد الشهري عليها إلى 11% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 11.25% سنويًا، فيما يصل العائد نصف السنوي عليها إلى 11.50% سنويًا، بينما يصل العائد السنوي عليها إلى 12% سنويًا.
- شهادة المصرف المتحد الثلاثية / هي الشهادة التي يطرحها المصرف المتحد لأجل ثلاث سنوات، ويصل العائد الشهري عليها إلى 11.5% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 11.75% سنويًا.
- شهادة اميرالد البنك العربي / هي الشهادة التي يطرحها البنك العربي الأفريقي لأجل ثلاث سنوات، ويصل العائد الشهري عليها إلى 11% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 11.25% سنويًا، فيما يصل العائد نصف السنوي عليها إلى 11.375% سنويًا، بينما يصل العائد السنوي عليها إلى 11.5% سنويًا.
- شهادة بنك قناة السويس الثلاثية / هي الشهادة التي يطرحها بنك قناة السويس لأجل ثلاث سنوات، ويصل العائد الشهري عليها إلى 11% سنويًا، كما يصل العائد ربع السنوي عليها إلى 11.25% سنويًا، فيما يصل العائد السنوي عليها إلى 11.5% سنويًا.