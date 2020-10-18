تراجع أسعار أرخص سيارة سيدان موديل 2021 في مصر

أعلن الوكيل الحصري لعلامة لادا الروسية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارة سيدان “جرانتا سيدان العائلية” موديل 2021 المجمعة بمصانع الشركة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب الوكيل المحلي، فقد أصبح سعر سيارة جرانتا النسخة المزودة بناقل حركة يدوي بـ149.000 جنيه مقارنة بـ153.000 جنيه، فيما تباع سيارة جرانتا النسخة الأتوماتيك بـ169.000 جنيه بدلًا من 173.000 جنيه.

وتعتمد سيارة لادا جرانتا الجديدة على نوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان وبناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول ولكن تبلغ قوته 98 حصان وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات.

تصل سيارة جرانتا Facelift إلى سرعة قصوى 176 كم/ساعة، وتستهلك 7.2 لتر لكل 100 كم، ويمكن لسيارة جرانتا سيدان العائلية الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/ ساعة في غضون 11.4 ثانية.

وتتميز سيارة لادا جرانتا الجديدة بإطارات معدنية عادية قياس 14 بوصة، ويصل ارتفاع “الخلوص الأرضي” في أقرب نقطة منها عن الأرض إلى 150 ملم.

ويعكس تصميم سيارة لادا جرانتا الجديدة مدى اعتماد الشركة الروسية على خطوط فيستا والتي تتميز بشكل “X” في الاكصدام الأمامي المطعم بحليات من الكروم وتصميم شبكة مبرد المحرك المختلفة، ومصابيح جديدة يمنحها مزيد من الجاذبية، بالإضافة إلى مرايا جانبية جديدة مزودة بإشارات.

وتتميز سيارة لادا جرانتا 2021 باحتوائها على أنظمة أمان لم يكن معظمها متوفرًا بالنسخة السابقة، وفي مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي.

وتحتوي سيارة لادا جرانتا علي نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا، بالإضافة إلى مصابيح LED وفوانيس ضباب أمامية ونظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة وإنذار في حالة عدم غلق السيارة.

وتتميز أيضاً السيارة باحتوائها علي فرش جلدي للمقاعد وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق، مكيف هواء ومساند رأس أمامية وخلفية وزجاج كهرباء أمامي يمكن التحكم به بلمسة زر، وأماكن للتخزين بالأبواب الأمامية والخلفية ومسند يد أمامي، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون مشغل أقراص CD ومدخل AUX.