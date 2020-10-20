تيسيرات من الحكومة لشباب المستثمرين من أجل تخصيص الوحدات الصناعية

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء عن عدد كبير من التيسيرات التي خصصتها الحكومة المصرية من أجل تخصيص الوحدات الصناعية كاملة التشطيب لشباب المستثمرين على مستوى سبع محافظات في جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه التيسيرات الكبيرة بناءً على مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى توفير الوحدات الصناعية لكافة الشباب وصغار المستثمرين من أبناء الشارع المصري، حتى يتم تشجيع الشباب المصري على إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم الصناعة المصرية.

وأكدت نيفين جامع أن هذه الوحدات الصناعية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى الإشراف على تنفيذها جهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تكون هذه الوحدات كاملة التشطيب مع مساحات متعددة، كما ستكون بنظام التخصيص أو الإيجار أو حتى التمليك.

وأشارت أيضًا إلى أن هذه الوحدات الصناعية تتواجد في سبع محافظات تتمثل على النحو التالي: الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر، المنيا، بني سويف، محافظة الأقصر، سوهاج، أما الأنشطة التي سيكون مسموحًا بها داخل هذه الوحدات ستكون متنوعة في كافة المجالات مثل الأنشطة الغذائية، الهندسية، البلاستيكية، الكيميائية، مواد البناء، الصناعات النسيجية.

وشددت نيفين جامع على أن أي مواطن سوف يتقدم بطلب من أجل الحصول على هذه الوحدات الصناعية سوف يكون متاحًا أمامه عدة أنظمة للتخصيص، وذلك يشمل الإيجار لمدة 10 سنوات كاملة مع إمكانية التجديد لفترة أخرى، أما متوسط إيجار المتر مربع سوف يصل إلى 21 جنيه مع العلم بأن مساحة الوحدات تتراوح بين 48 متر مربع إلى غاية 792 متر مربع.

وأضافت أيضًا أن هذه الوحدات الصناعية من السهل الحصول عليها عبر التمويلات البنكية المختلفة، أو حتى عبر التملك بشكل مباشر عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تكون جميع المستندات والتراخيص اللازمة للتشغيل متاحة لأصحاب هذه الوحدات في مقر جهاز تنمية المشروعات، كما يمكن أيضًا مساعدة الشباب من أجل الحصول على حزم تمويلية حتى يكونوا قادرين على شراء المعدات اللازمة إضافة إلى تمويل رأس المال الخاص بهم بالتنسيق مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية.

وأوضحت نيفين جامع أن كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات الصناعية يمكن الحصول عليها مقابل رسوم مخفضة جدًا، حيث تتراوح قيمتها بين 300 جنيه إلى غاية 500 جنيه كحد أدنى، ولن يدفع المواطن أي مبالغ إضافية بأي حال من الأحوال، كما يمكن الحصول على كراسات الشروط بشكل إلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية المتاح عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت أيضًا أن كل الوحدات الصناعية المتاحة لشباب المستثمرين متواجدة في مناطق حية في كافة المحافظات السبعة وليس فقط في محافظة بعينها، حيث يتواجد بجانب هذه الوحدات عدة مباني إدارية إضافة إلى المعارض وأيضًا مسجد، وليس ذلك فحسب بل يوجد أيضًا المطاعم ومنافذ بيع إضافة إلى سوبر ماركت وبعض البنوك، موضحة في الوقت ذاته أن جميع الوحدات الصناعية لها واجهة معمارية من الطراز الحديث.

وأشارت نيفين جامع إلى أن كل وحدة من هذه الوحدات الصناعية لها منطقة شحن خاصة بها إضافة إلى منطقة تحميل، كما يتوفر لها أيضًا نظام إطفاء الحرائق في حالة الحوادث المفاجئة، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي مواطن لديه استفسارات أخرى حول كيفية الحصول على إحدى هذه الوحدات الصناعية لابد عليه أن يتواصل مع رقم 16733 أو مع رقم 19780 للحصول على كافة المعلومات اللازمة بشكل دقيق.