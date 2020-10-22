تراجع ملحوظ.. صادرات الأثاث المصري تواصل الأداء السلبي خلال 2020

لا تزال تأثيرات فيروس كورونا المستجد واضحة جدًا على كافة المستويات الاقتصادية داخل الدولة المصرية، حيث لا يوجد مجال لم يتأثر سلبًا منذ اللحظة الأولى التي تفشت فيها هذه الجائحة إلى غاية الآن، علمًا بأن ذلك الوضع لم يقتصر فقط على مصر وحدها بل شمل أيضًا كافة أنحاء العالم بدون استثناء.

ويجب الإشارة إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول التي تعرضت إلى أضرار اقتصادية جسيمة بعكس دول أخرى، ويرجع ذلك بدون أدنى شك إلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها كافة أطراف الحكومة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل محاولة احتواء الأزمة ودعم الاقتصاد المصري حتى لا ينهار مثلما حدث في دول أخرى.

ومن جانبه أكد المجلس التصديري للأثاث في بيان صادر عنه أن نسبة صادرات الأثاث المصري قد تراجعت بشكل واضح للغاية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 2020 مقارنة بما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأشار أيضًا إلى أن نسبة التراجع خلال العام الحالي وصلت إلى 21%، حيث بلغت قيمة صادرات الأثاث المصري في العام الماضي حوالي مبلغ 199.7 مليون دولار أمريكي، ولكن القيمة تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي من خلال وصول قيمة الصادرات إلى مبلغ 158.3 مليون دولار أمريكي.

وشدد المجلس التصديري للأثاث في بيانه على أن الوضع بدأ يتحسن بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، حيث ارتفعت نسبة الصادرات بنحو 30% مقارنة لما كان عليه الوضع خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف أيضًا أن قيمة صادرات الأثاث المصري خلال شهر سبتمبر 2020 وصلت إلى مبلغ 24.8 مليون دولار أمريكي، بينما كانت في نفس الشهر من عام 2019 قد وصلت حينها إلى مبلغ 19 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن الدولة المصرية تقوم بتصدير الأثاث المصري إلى العديد من الدول في كافة أنحاء العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، حيث جاء ترتيب الدول التي تم تصدير الأثاث لها خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 2020 على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 47 مليون دولار. الإمارات العربية المتحدة، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 21 مليون دولار. عمان، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 17 مليون دولار. العراق، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 13 مليون دولار. السودان، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 9 مليون دولار. الأردن، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 8 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 5 مليون دولار. ليبيا، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 4 مليون دولار. بقية دول العالم الأخرى، وصل قيمة الأثاث المصدر لها إلى مبلغ 34 مليون دولار.

ويأمل جميع العاملين في مجال الأثاث في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في الفترة القادمة، حتى تنشط مجددًا هذه الصناعة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على صعيد التصدير للدول الأجنبية الأخرى، علمًا بأن الأثاث المصري يعتبر من أجود أنواع الأثاث التي يمكن شراؤها في كافة أنحاء الوطن العربي على وجه التحديد.

ويمتاز الأثاث المصري بالتنوع والجمالية إضافة إلى الأسعار البسيطة التي تجعل جميع العملاء ينجذبون بشكل دائم نحوه سواء من داخل الدولة المصرية أو حتى من خارجها، علمًا بأن المحال التجارية المتخصصة في بيع الأثاث دائمًا ما تقوم بعمل تخفيضات كبيرة على الأسعار على مدار السنة.