أسعار الذهب تتراجع عالميا ومحلياً والجرام يفقد 4 جنيهات

تواصل أسعار الذهب العالمية تراحعها في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.11%، لتقترب من النزول أقل من 1900 دولار، ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1902 دولارًا بتراجع قيمته 2.6 دولار عن بداية الجلسة، مع العلم أن اليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعت أمس الجمعة، بعدما ارتفعت ليومين متتاليين، ليفقد سعر الجرام يوم الجمعة الماضية 4 جنيهات مقارنة بأسعار يوم الخميس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في نصريحات له، إن سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض إلى 834 جنيها مقابل 838 جنيهًا أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 714 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 954 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6672 جنيهات.