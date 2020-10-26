استقرار أسعار الدولار في جميع البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين

شهدت نهاية تعاملات اليوم الإثنين استقرار أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع خلال تعاملات يوم أمس الأحد.

ولا تعيش عملة الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار على مدار الأشهر الماضية بعكس ما كان عليه الحال في نهاية العام الماضي 2019، ويرجع ذلك بكل تأكيد إلى تفشي جائحة كورونا حول العالم بأكمله وليس فقط داخل الدولة المصرية.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى التأثير بشكل سلبي على وضعية الاقتصاد المصري، مما جعل سعر صرف الدولار يعود من جديد إلى الارتفاع لما وصل عليه في الوقت الحالي، علمًا بأن الوضع كان مغايرًا مع نهاية العام الماضي في ظل القوة التي اتسم بها الاقتصاد المصري وقتها مما جعل عملة الجنيه المصري تستعيد مكانتها مرة أخرى بين مختلف العملات العالمية.

أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 15.75 جنيه / سعر الشراء 15.65 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 15.76 جنيه / سعر الشراء 15.66 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 15.76 جنيه / سعر الشراء 15.66 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 15.76 جنيه / سعر الشراء 15.66 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 15.76 جنيه / سعر الشراء 15.66 جنيه.

ومن المؤكد أن هذه الأسعار لن تكون مستقرة على مستوى جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، نظرًا إلى استمرار انتشار وباء كورونا في كافة أنحاء العالم وليس فقط داخل الدولة المصرية، علمًا بأن الموجة الثانية للفيروس قد بدأت في كل مكان حول العالم في الآونة الأخيرة ومن ضمن هذه الأماكن كانت مصر أيضًا التي ارتفع فيها عدد المصابين مقارنة بالأرقام التي كان يتم تسجيلها في الأشهر القليلة الماضية.

ويبقى الأمر المؤسف أن ذلك الفيروس سوف يضطر الجميع للتعايش معه خلال الفترة القادمة، ولا يعلم أحد حتى موعد القضاء عليه بصفة نهائية وذلك يشمل أيضًا أكبر مؤسسة صحية في العالم بأكمله، وهي منظمة الصحة العالمية التي سبق لها وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة أن القضاء على ذلك الفيروس ربما لن يحدث إلا بعد عدة سنوات من الآن.

ويجد العلماء والخبراء في علم الفيروسات صعوبات كثيرة لا حصر لها أثناء محاولة اكتشاف الحل الأمثل من أجل القضاء على فيروس كورونا، علمًا بأن كل اللقاحات التي تم اكتشافها حتى هذه اللحظة لا تزال غير فعالة وليس لديها أي قدرة على الإطلاق على وقف انتشار المرض بين الناس، على أمل ألا يستمر ذلك الحال لفترة طويلة.

وتشير كل التكهنات إلى احتمالية اكتشاف العلاج الفعال القادر على شفاء كافة المصابين خلال منتصف العام المقبل 2021 كحد أقصى، إلا أن هذه الأنباء لا تزال غير رسمية وربما يتم تداولها من أجل تهدئة الناس حول العالم بسبب حالة الذعر التي يشعرون بها في الوقت الحالي بسبب ذلك الفيروس المميت، لذا سيظل الوضع على حاله دون أي تغيير مع ضرورة اهتمام الجميع بدون استثناء بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل تفادي الإصابة بذلك المرض في الفترة القادمة.