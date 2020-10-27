بنك ناصر يعلن طرح شهادة ادخار ثلاثية بأعلى عائد في مصر رغم خفض أسعار الفائدة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة ادخار جديدة تفوق بها على جميع شهادات الادخار الأخرى التي تقدمها البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، وذلك بالرغم من قرار البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة المتمثل في خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وجاء قرار خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 وذلك بنسبة 0.05%، علمًا بأن ذلك القرار لم يكن الأول من نوعه من جانب البنك المركزي المصري الذي سبق له وأن اتخذ قرارًا مماثلاً في شهر مارس الفائت أي في نفس اللحظة التي تفشى فيها الوباء وكان الخفض وقتها بمقدار 3%.

يذكر أن جميع التكهنات تشير إلى استعداد البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة والأخيرة في العام الجاري، وذلك تحديدًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك في شهر ديسمبر القادم، ويبقى السبب الرئيسي وراء خفض سعر الفائدة هو دعم الاقتصاد المصري حتى لا ينهار بسبب وضع فيروس كورونا.

ومن المؤكد أن ذلك الوضع لا تعيشه فقط الدولة المصرية وحدها، بل يعيش العالم بأكمله نفس الحال منذ تفشي ذلك الوباء اللعين بداية من دولة الصين منبع انتشار المرض في مطلع العام وصولاً إلى كافة دول العالم الأخرى دون أن يتمكن أحد من السيطرة عليه بأي حال من الأحوال.

وكانت جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية قد قررت في الأسابيع القليلة الماضية إصدار شهادات ادخار جديدة مع تخفيض أسعار الفائدة على بعض الشهادات القديمة، أما القرار الأبرز فقد تمثل في إلغاء شهادات الادخار التي يصل نسبة العائد عليها إلى 15%، وأصبحت أعلى شهادة ادخار في البنوك توفر عائد سنوي يصل إلى 12% ومتاحة في كافة البنوك بدون استثناء.

وقرر بنك ناصر الاجتماعي أن يجذب العملاء نحوه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الجميع، من خلال إصدار شهادة ادخار ثلاثية أي لأجل ثلاث سنوات، وهي أعلى شهادة ادخار على الإطلاق داخل الدولة المصرية على مستوى جميع البنوك سواء الحكومية أو حتى الخاصة.

ويستطيع العملاء بشكل عام شراء هذه الشهادة الجديدة من بنك ناصر الاجتماعي أي أنها غير مقتصرة فقط على كبار السن، مع العلم بأن العميل لديه القدرة على استرداد قيمة الشهادة كاملة دون أي خصومات تمامًا بعد مرور ستة أشهر فقط على شرائها.

وتختلف نسبة العائد على شهادة الادخار الثلاثية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي بناءً على دورية صرف العائد، وذلك على النحو التالي:

تصل الفائدة إلى 12% سنويًا في حالة اختيار العميل صرف العائد بشكل شهري.

تصل الفائدة إلى 12.25% سنويًا في حالة اختيار العميل صرف العائد بشكل ربع سنوي.

تصل الفائدة إلى 12.75% سنويًا في حالة اختيار العميل صرف العائد بشكل سنوي.

ومن المؤكد أن هذه الشهادة الثلاثية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي سوف تحظى بإقبال كبير من جانب الشارع المصري بأكمله في ظل كونها توفر أعلى سعر عائد على الإطلاق مقارنة بجميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، على أمل أن تتواجد شهادات ادخار بسعر أعلى في المرحلة القادمة رغم صعوبة حدوث ذلك بسبب احتمالية قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويبقى الحل الوحيد حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها يتمثل في القضاء على فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لا يبدو سهلاً بأي حال من الأحوال بحسب منظمة الصحة العالمية.