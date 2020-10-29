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بالصور.. كراسة شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي

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شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 22
كراسة شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

وأعلن الإسكان عن طرح مساحتين من شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل ، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

علب أن يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات وسداد جدية الحجز والتي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترا.

اما عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فهي تتواجد بمدن (بدر “حدائق العاصمة” – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة “منطقة غرب المطار” – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة).

كراسة شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي:

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 1

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 2

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 3

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 4

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 5

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 6

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 7 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 8

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 9 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 10 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 11 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 12 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 13 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 14 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 15 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 16 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 17 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 18 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 19 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 20 شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي 21

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