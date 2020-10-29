كيف تطور مستوى تحويلات المصريين بالخارج منذ 2010 إلى غاية الآن؟!

لا يزال الشارع المصري بأكمله يعيش على وقع حالة من الدهشة بعد ظهور البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي توضح حجم الارتفاع الواضح في تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2019/2020 بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وكان الجميع يتوقع أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سوف تقل بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة تفشي جائحة كورونا، نظرًا إلى ترك الكثير من المصريين لوظائفهم في الخارج والعودة مرة أخرى إلى الدولة المصرية بسبب توقف حركة الاقتصاد وعدم قدرة معظم الشركات وأصحاب الأعمال على دفع الرواتب إلى العاملين لديها.

وحدث عكس ذلك تمامًا على مدار الأشهر الماضية، وخاصة في الربع الثاني من العام الحالي 2020 الذي يعتبر الربع الثالث في السنة المالية، علمًا بأن قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 10.4% مقارنة بما كان عليه الوضع خلال العام المالي قبل الماضي أي 2018/2019.

ووصلت قيمة التحويلات خلال العام المالي الماضي إلى 27.8 مليار دولار أمريكي، أما العام المالي قبل الماضي فقد وصلت فيه قيمة التحويلات إلى 25.2 مليار دولار.

وكان الوضع مختلفًا خلال شهر يونيو الماضي أي آخر شهور السنة المالية، حيث تراجعت قيمة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10.5% مقارنة بما كان عليه الحال في نفس الشهر من العام 2019، حيث بلغت قيمة التحويلات في شهر يونيو 2020 إلى 6.2 مليار دولار، بينما وصلت قيمة التحويلات في نفس الشهر من العام 2019 إلى 6.9 مليار دولار.

ومن المؤكد أن هذه الأرقام تعتبر تاريخية، ولكن يبقى الأمر الملفت للانتباه يتمثل في القيمة التي وصلت لها تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر 10 سنوات أي منذ عام 2010 إلى غاية العام الحالي 2020، حيث بلغت إجمالي التحويلات حتى الآن مبلغ 205.4 مليار دولار بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ووصلت قيمة التحويلات خلال الخمس سنوات الأولى منذ عام 2010 إلى غاية عام 2015 إلى مبلغ 87.1 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التحويلات خلال الخمس السنوات الثانية منذ عام 2015 إلى غاية العام الجاري 2020 إلى مبلغ 118.3 مليار دولار أي ما يعادل زيادة بنسبة 35.8%.