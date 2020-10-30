طرح شهادة جديدة بأعلي عائد تراكمي في البنوك

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن شهادة إميرالد، التي تضمن مضاعفة أموال المودعين، أى أن المليون جنيه تصبح 2 مليونًا، والألف تصبح الفين، وهو ما يجعلها شهادة تحقق طموحات كثيرين.

ويسعي أصحاب المدخرات دائماً إلى الوصول إلى أعلى عائد على أموالهم، لذلك تحاول البنوك طرح حلول للأوعية الادخارية التي يمكن أن تفي باحتياجات العملاء.

واشترط البنك العربي الافريقي لشراء هذه الشهادة أن يحصل العميل على العائد مُجمّع في نهاية مدة الشهادة التي تصل إلى 7 سنوات.

وأوضح البنك العربي الافريقي أن العائد التراكمي الذي يحصل عليه المودع على أمواله يبلغ 104%، وهو أعلى عائد موجود على شهادة ادخارية تراكمية بين البنوك، في الوقت الراهن لاسيما بعد أن تم خفض الفائدة على أغلب الشهادات والأوعية الادخارية بالبنوك.

وأضاف البنك العربي الافريقي أنه ضمن المزايا التي تقدمها الشهادة إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها.

ويمكن للمودع السحب على المكشوف بضمان الشهادة بحد اقصى 90% من قيمة الشهادة، كما يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري.

وطبقًا للبنك فإن شهادة إميرالد التراكمية متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّر، ويسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.