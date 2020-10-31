الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء نهاية 2020

يبحث المواطنين في الوقت الحالي عن حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء نهاية العام الجاري 2020 وبداية العام الجديد.

جاء ذلك بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن نية وزارة الكهرباء والطاقة زيادة أسعار الفواتير نهاية العام الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنهاية 2020، وذلك بعدما تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة للوقوف على حقيقة الأمر.

حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنهاية 2020

ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء خلال بيانه ما تردد في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من الأخبار بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن المركز تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت مد مهلة تقديم المواطنين لتحويل طلبات تحويل الممارسات إلى تركيب العدادات الكودية، لمدة شهر لتنتهي بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، جائت من أجل التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020، وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات، ونظرًا للاقبال الشديد.