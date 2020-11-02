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الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة

متابعات 365منذ 18 ساعة
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الأراضي الفضاء على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات، على تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي “سكن لكل المصريين”.

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متابعات 365منذ 18 ساعة
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