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البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر اكتوبر

متابعات 365منذ 5 أيام
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البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 800 مليون دولارًا خلال شهر اكتوبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه اليوم أن اجمالي قيمة الاحتياطي ارتفع إلى 39.22 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر مقابل 38.42 مليار دولارًا بنهاية سبتمبر.

وقال البنك المركزي أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تأتي كنتيجة مباشرة لعودة تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحسن إدارة هذه الاحتياطيات من إدارة البنك المركزي.

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متابعات 365منذ 5 أيام
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