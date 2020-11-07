اسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر لليوم الثالث على التوالي

تواصل أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 حوالي 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 847 جنيهًا أمس.

ومنذ يوم الخميس الماضي صعد جرام بقيمة تبلغ نحو 12 جنيهًا في 3 أيام.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 971 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيه.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مسجلة ارتفاعا نسبته 0.25%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1951.7 دولار في نهاية تعاملات أمس.