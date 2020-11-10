تراجع كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 32 جنيهًا خلال يومين

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بقيمة 15 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 820 جنيًها مقابل 835 جنيهًا، بنهاية تعاملات أمس.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات أمس بقيمة 17 جنيهًا، ليصبح إجمالي الانخفاض في سعر جرام الذهب 32 جنيهًا خلال اليوم وأمس.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 702 جنيها، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.49% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر أوقية الذهب بنحو 8 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1871 دولارًا في تمام الساعة 12:55 ظهراً بتوقيت القاهرة.

اقرا أيضاً: سعر الذهب اليوم في مصر.