خفض جديد بأسعار الفائدة.. 4 بنوك تخفض الفائدة على أعلي شهادة ادخار في مصر

خفضت 4 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري أسعار الفائدة علي شهادة ادخار أمان المصريين وهم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، حيث تم خفض أسعار الفائدة علي شهادة أمان المصريين إلى 13% سنويا بدلا من 16% سنويا، ويصرف العائد عليها في نهاية المدة.

حيث قررت البنوك الأربعة المصدرة لشهادة أمان المصريين خفض سعر الفائدة 3% على الشهادة أجل 3 سنوات بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، بحسب ما قاله مسؤولون بهذه البنوك.

وجاء قرار البنوك الأربعة بخفض أسعار الفائدة على شهادة أمان المصريين بعد تراجع أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية في كل البنوك، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة لأقل مستوياتها، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 3.5% حتى الآن، خاصة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.

جديراً بالذكر أن شهادة أمان المصريين كانت تتصدر الأوعية الادخارية في نسبة العائد المقدم عليها قبل قرار تخفيض أسعار الفائدة في البنوك الأربعة.

وكانت البنوك الأربعة أطلقت شهادة أمان المصريين في مارس 2018 بفائدة 16% سنويا بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

وتم إطلاق هذه شهادة أمان المصريين بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، وجميع المصريين بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة “أحمد عبد العزيز”، قال في تصريحات سابقة له، إن مبيعات الشهادة تجاوزت المليار جنيه بعدد مليون عميل منذ طرحها وحتى بداية العام الجاري.

وأشار “عبد العزيز” إلي أن شركة مصر لتأمينات الحياة سددت أكثر من 90 مليون جنيه تعويضات لعملاء شهادة أمان المصريين لعدد 2400 عميل حتى بداية العام الجاري.

ويبدأ مبلغ شراء شهادة أمان المصريين من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط بفائدة سنوية 13% حاليا تصرف في نهاية المدة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا.

وتتيح الشهادة الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة نتيجة حادث.