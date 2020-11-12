أسعار الذهب ترتفع عالميًا مع تزايد إصابات كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً، خلال تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، بفعل ضغظ ارتفاع إصابات كورونا على آمل في فاعلية اللقاح الجديد، بعدما وصل حجم الإصابات في إيطاليا منفردة مليون إصابة بفيروس كورونا، ومع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي عند 93.09.

وارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر بقدر 0.1%، ليصل مستوى 1863 دولاراً للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوى 1865.11 دولار للأوقية.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب بسبب استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا القياسي في الولايات المتحدة، وهو ما تجاوز التفاؤل بشأن اللقاح المحتمل من قبل “فايزر” و”بيونتك”.

وينتظر المستثمرون في الملاز الآمن “الذهب” إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة تتمثل في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومعدل التضخم في وقت لاحق من اليوم.

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