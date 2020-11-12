البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50%

أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في إجتماعها اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، قراراً بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدية بنسبة 0.50 % لتصل إلي 8.25% علي الإيداع و9.25% علي الإقراض و 8.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن 55% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده مجموعة بنوك واستثمار قد توقعوا تخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم.

وتوقع رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الإئتمانية ببنك التنمية الصناعية ” طارق جلال” أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم.

وأشار “جلال” إلى أن خفض الفائدة سيكون محدودا وسيتراوح ما بين 0.25% إلى 0.5 %، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع الحالية بشكل نسبي.

وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% فى أكتوبر 2020 مقابل 1.1% فى أكتوبر 2019، و 0.1% فى سبتمبر 2019 ، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.9% فى أكتوبر 2020 مقابل 3.3% فى سبتمبر 2020.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5 % على أساس سنوي في أكتوبر 2020 مقابل 3.7% في سبتمبر 2020 ، وسجل معدل التضخم الشهري 1.8% في أكتوبر ، مقابل 0.3% في سبتمبر.