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البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50%

متابعات 365منذ ساعتين
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أسعار الفائدة على شهادات الادخار
أسعار الفائدة على شهادات الادخار

أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في إجتماعها اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، قراراً بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدية بنسبة 0.50 % لتصل إلي 8.25% علي الإيداع و9.25% علي الإقراض و 8.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن 55% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده مجموعة بنوك واستثمار قد توقعوا تخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم.

وتوقع رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الإئتمانية ببنك التنمية الصناعية ” طارق جلال” أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم.

وأشار “جلال” إلى أن خفض الفائدة سيكون محدودا وسيتراوح ما بين 0.25% إلى 0.5 %، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع الحالية بشكل نسبي.

وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% فى أكتوبر 2020 مقابل 1.1% فى أكتوبر 2019، و 0.1% فى سبتمبر 2019 ، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.9% فى أكتوبر 2020 مقابل 3.3% فى سبتمبر 2020.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5 % على أساس سنوي في أكتوبر 2020 مقابل 3.7% في سبتمبر 2020 ، وسجل معدل التضخم الشهري 1.8% في أكتوبر ، مقابل 0.3% في سبتمبر.

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متابعات 365منذ ساعتين
دقيقة واحدة

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