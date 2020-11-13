سعر الدولار يتراجع 2.5% مقابل الجنيه المصري

خسر متوسط سعر الدولار قرابة 2.5% أمام الجنيه المصري بنحو 40 قرشًا منذ بداية 2020، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويأتي تحسن الجنيه ليؤكد قوة الإقتصاد المصري، وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولي في الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، ليصبح الجنيه المصري أحد العملات التي حققت مكاسب أمام الدولار خلال عام 2020.

وسجل سعر الدولار الامريكي بنهاية تعاملات هذا الأسبوع أمام الجنيه المصري مستوى 15,59 جنيه للشراء و15,69 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في بداية العام الجاري 2020.

وكشفت إحصاءات وكالة أنباء الشرق الأوسط أن متوسط سعر الدولار الأمريكي سجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي- مصر والمصرف المتحد والإسكندرية والتعمير والاسكان ومصر إيران، فيما سجل في بنكي الأهلى ومصر 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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وقال الخبير المصرفي محمد رشدي، إن أداء الجنيه المصري القوي متوقع منذ بداية العام بدعم جني مصر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.

وذكر الخبير المصرفي أنه لولا أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ بداية العام الجاري، لوجدنا أن متوسط سعر الدولار في السوق المصرية أقل من مستوى 15 جنيها.

وأشاد “رشدي” بحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، وقللت الضغط على العملة المحلية كما كان في السابق.