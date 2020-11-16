بعد خفض المركزي.. البنك الأهلي يحسم مصير أعلى سعر فائدة علي شهاداته الادخارية

أعلن البنك الأهلي المصري قراراً بالإبقاء على أعلى سعر فائدة محتسب على شهاداته الادخارية، بالرغم من خفض سعر الفائدة من البنك المركزي على الايداع والاقراض بقيمة 0.5% نهاية الأسبوع الماضي.

وقال يحيي ابو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك الأهلي قرر الابقاء على عائد الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات عند 12% بدورية صرف شهري، و12.25% بدورية صرف ربع سنوي.

وقال “ابو الفتوح” أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً لتعليمات البنك المركزي.

وأضاف “ابو الفتوح” أنه يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وقال أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.