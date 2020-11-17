توقعات بتراجع سعر الدولار 20% خلال عام 2021.. توقعات سعر الدولار

توقعات سعر الدولار بحسب “سيتي بنك”، حيث أرجح البنك أن يتراجع سعر الدولار بشكل عنيف خلال العام المقبل 2021.

وأوضح سيتي بنك في تقرير حديث له نشرته وكالة بلومبرج، أن العملة الأمريكية قد تتراجع قراية 20% في عام 2021، في حال توزيع لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع والمساعدة في إحياء التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي كتبه خبير استراتيجيي في سيتي بنك الأمريكي أن “توزيع اللقاحات سيحدد جميع مؤشرات السوق، مما يسمح لسعر الدولار باتباع مسار مشابه للمسر الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات”.

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