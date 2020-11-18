أخبار الاقتصاد

تقرير بريطاني يعلن تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء ورفاهية المواطن

متابعات 365منذ 5 ساعات
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مؤشر الرخاء ورفاهية المواطن
مؤشر الرخاء ورفاهية المواطن

أعلن معهد ليجاتم بالمملكة المتحدة عن صدور النسخة الـ 14 من المؤشر السنوي للرخاء 2020، وقال المعهد في بيانه أن مصر تقدمت فيه 3 مراكز.

وجاء ترتيب مصر في مؤشر الرخاء والرفاهية الـ 121 مقارنة بالمركز الـ124 في العام السابق للمؤشر.

ويقيم المؤشر أُطر العمل والجهود المبذولة على تحسين حالة رفاهية المواطنين، وما ينعكس على أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية في 167 دولة حول العالم من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر في معظمها.

وأكد تقرير المؤشر السنوي للرخاء أن مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطورًا في محور “جودة الأسواق والبنية التحتية” لتقدمها 12 مركزًا خلال الـ 10 سنوات السابقة في المحور.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 16 مركزًا في محور “جودة الاقتصاد” المهتم بقياس ثبات متغيرات الاقتصاد الكلي، والأداء المالي، ودرجة اندماج رأس المالي البشري، ودرجة التنافسية والإنتاجية.

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متابعات 365منذ 5 ساعات
دقيقة واحدة

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