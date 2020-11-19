ارتفاع جديد بأسعار الحديد في مصر: شركات حديد التسليح تقرر رفع الأسعار

أعلنت شركات حديد التسليح اليوم، عن رفع أسعار الحديد بقيمة تصل إلى 500 جنيه في الطن بالسوق المحلية اعتبارا من اليوم الخميس 19 نوفمبر.

ورفعت شركة حديد عز سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 10600 جنيه للطن.

كما أعلنت شركة حديد المصريين عن رفع أسعار الحديد خلال شهر نوفمبر الجاري بقيمة 500 جنيه للطن، وأخطرت الشركة الوكلاء اليوم بزيادة أسعار الحديد في مصر لتسجل أسعار حديد المصريين نحو 10500 جنيه لطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع بعد زيادته.

وأعلنت مجموعة بشاى للصلب، عن زيادة أسعار الحديد إلى 10450 جنيه للطن.

كذلك أعلنت شركة حديد عنتر للصلب أسعار الحديد تسليم أرض المصنع عند 10100 جنيه للطن.