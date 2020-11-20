أخبار الاقتصاد

التموين توضح حقيقة رفع أسعار السلع تحسبًا لموجة كورونا الثانية

متابعات 365منذ 18 دقيقة
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أسعار السلع
أسعار السلع

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد من أنباء حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، تحسبًا للموجة الثانية من فيروس “كورونا”.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانه اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أشارت إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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متابعات 365منذ 18 دقيقة
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