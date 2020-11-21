أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية بعد خفض الفائدة

ننشر أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية في 7 بنوك عاملة في مصر على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات على مستوى الجهاز المصرفي، وذلك بالرغم من قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي.

وتباينت تحركات البنوك لحسم الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار المركزي في الوقت الذي قررت فيه بعض البنوك عدم إجراء تعديل على أسعار الفائدة على أوعيتهم، وخفضت بنوك أخرى الفائدة، والبعض الآخر مازال يدرس.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، قال في تصريحات سابقة له، لن نخفض في الوقت الراهن الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع.

وأكد نائب رئيس بنك مصر “عاكف المغربي”، في تصريحات له، الإبقاء على فائدة أوعيتهم الادخارية دون تغيير عقب إفصاح البنك الأهلي عن نواياهم في عدم إجراء أي تعديلات.

بينما قرر البنك التجاري الدولي خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت 3 سنوات بنسبة وصلت 1.25% قبل نهاية الأسبوع الماضي لتنخفض إلى 10.75% سنويا للعائد ربع سنوي، و10.5% للعائد الشهري.

وخفض بنك الاستثمار القومي فائدة الشهادات بعد توقيع البنك خفض كبير على شهادته لتدور الفائدة حول 10.25% سنويا و10.75% سنويا والتي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري.

وتسمح البنوك للعميل بكسر الشهادة واستردادها بالكامل أو جزء من قيمتها بشرط مرور 6 شهور على شرائها، بعد خصم جزء من العائد الذي حصل عليه العميل نتيجة إلغاء ربط الشهادة قبل انتهاء آجالها.

وتتيح البنوك الاقتراض لحامل الشهادة بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمتها، ولكن بعد توقيعه على شرط عدم كسر الشهادة إلا بعد سداد كامل القرض.

ويقدم “مصر 365” أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية في 7 بنوك باعتبارها الأكثر مبيعًا بين العملاء لارتفاع عائدها مقارنة بالشهادات الأخرى:

1-البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: يتراوح نسبة العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

2-بنك مصر:

شهادة القمة 3 سنوات: يتراوح نسبة العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

3-بنك القاهرة:

شهادة البريمو 3 سنوات: سجلت نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.10% سنويا للعائد ربع سنوي، و12.25% سنويا للعائد نصف سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

4-البنك الزراعي المصري:

شهادة الحصاد 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا ودورية صرف العائد شهري.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

5-بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير لآجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11.25% سنويا يصر العائد شهريًا، و12.5% سنويا للعائد ربع سنوي، و12% سنويا للعائد نصف سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

6-البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة إميرالد 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي، و11.375% سنويا للعائد نصف سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

7-البنك المصري الخليجي “EG”:

شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.