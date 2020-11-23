أخبار الاقتصاد

الدولار يرتفع.. أخر تحركات أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات 365منذ 15 ساعة
دقيقة واحدة
أسعار العملات
أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 في مصر، ننشر لحضراتكم أخر تحديث لاسعار العملات في البنوك والسوق السوداء، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

أخر تحركات سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 23-11-2020 في ختام التعاملات، فى بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، واستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية بقيمة قرشين وصولا الي 15,59جنيه للشراء، و15,69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى وبنك عودة والمصرف العربى الدولى بقيمة قرش وصولا الي 15,60جنيه للشراء، و15,70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان بقيمة قرش وصولا الي 15,59جنيه للشراء، و15,69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول بقيمة 3 قروش وصولا الي 15,60جنيه للشراء، و15,70 جنيه للبيع.

أخر تحركات سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في أغلب البنوك، وسجل أعلي سعر للريال السعودي في البنوك 4,15 جنيه للشراء و 4,21 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية عند 4,09 جنيه للشراء و 4,18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك عودة عند 4,09 جنيه للشراء و4,19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 4,07 جنيه للشراء و4,18 جنيه للبيع.

أخر تحركات سعر اليورو اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو اليوم بشكل طفيف في بنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش وصولاً الي 18,45 جنيه للشراء و18,68 جنيه للبيع.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 15 ساعة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

منذ ساعتين
صورة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء

منذ ساعتين
صورة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

منذ ساعتين
صورة أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية بعد خفض الفائدة

أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية بعد خفض الفائدة

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى