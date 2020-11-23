الدولار يرتفع.. أخر تحركات أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

أسعار العملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 في مصر، ننشر لحضراتكم أخر تحديث لاسعار العملات في البنوك والسوق السوداء، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

أخر تحركات سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 23-11-2020 في ختام التعاملات، فى بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، واستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية بقيمة قرشين وصولا الي 15,59جنيه للشراء، و15,69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى وبنك عودة والمصرف العربى الدولى بقيمة قرش وصولا الي 15,60جنيه للشراء، و15,70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان بقيمة قرش وصولا الي 15,59جنيه للشراء، و15,69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول بقيمة 3 قروش وصولا الي 15,60جنيه للشراء، و15,70 جنيه للبيع.

أخر تحركات سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في أغلب البنوك، وسجل أعلي سعر للريال السعودي في البنوك 4,15 جنيه للشراء و 4,21 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية عند 4,09 جنيه للشراء و 4,18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك عودة عند 4,09 جنيه للشراء و4,19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 4,07 جنيه للشراء و4,18 جنيه للبيع.

أخر تحركات سعر اليورو اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو اليوم بشكل طفيف في بنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش وصولاً الي 18,45 جنيه للشراء و18,68 جنيه للبيع.