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العربي الافريقي يعلن طرح حساب توفير بفائدة تزيد 3% عن العائد في أغلب البنوك

متابعات 365منذ 7 ساعات
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حساب توفير
حساب توفير

يبحث الكثير من عملاء البنوك عن أعلي عائد علي حسابات التوفير لمدخراتهم، وفي الوقت الحالي قامت أغلب البنوك العاملة في مصر بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات التوفير، ووصل متوسط أسعار الفائدة على حسابات التوفير في أغلب البنوك إلى أقل من 6%.

وفي ظل ذلك أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن إتاحة حساب توفير بعائد يزيد بنسبة تصل إلى 3% عن متوسط أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك الأخرى، حيث يصل سعر الفائدة علي حساب التوفير إلى 9% على الشريحة الأكبر من حساب توفير جولدن.

تفاصيل سعر الفائدة على حساب توفير جولدن من البنك العربي الافريقي:

سعر الفائدة إجمالى رصيد الحساب

(طبقاً للحد الأدنى خلال الشهر)

 دورية الصرف
3.5000% من 5000 جنيه وحتى أقل من 100,000 جنيه شهري
4.7500%

من 100,000 وحتى أقل من 500,000 جنيه
5.5000%

من 500,000 وحتى أقل من 1,000,000 جنيه
7.5000%

من 1,000,000 وحتى أقل من 5,000,000 جنيه
7.7500% اعلى من 5,000,000 جنيه
3.7500% من 5000 جنيه وحتى أقل من 100,000 جنيه ربع سنوي
5.0000%

من 100,000 وحتى أقل من 500,000 جنيه
5.7500%

من 500,000 وحتى أقل من 1,000,000 جنيه
7.7500%

من 1,000,000 وحتى أقل من 5,000,000 جنيه
7.8750% اعلى من 5,000,000 جنيه
4.0000% من 5000 جنيه وحتى أقل من 100,000 جنيه نصف سنوي
5.5000%

من 100,000 وحتى أقل من 500,000 جنيه
6.0000%

من 500,000 وحتى أقل من 1,000,000 جنيه
7.8750%

من 1,000,000 وحتى أقل من 5,000,000 جنيه
8.0000% اعلى من 5,000,000 جنيه
4.2500% من 5000 جنيه وحتى أقل من 100,000 جنيه سنوي
5.5000%

من 100,000 وحتى أقل من 500,000 جنيه
6.5000%

من 500,000 وحتى أقل من 1,000,000 جنيه
8.5000%

من 1,000,000 وحتى أقل من 5,000,000 جنيه
9.0000% اعلى من 5,000,000 جنيه

ويتميز حساب توفير جولدن بالجنيه المصري بعدد من المزايا منها إتاحة أعلي عائد تنافسى متدرج على رصيد الحساب بحيث تزيد معدلات الفائدة تدريجياً بزيادة رصيد حساب التوفير، ويتميز أيضاً بمرونة إختيار دورية صرف العائد ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

كما يمكن الحصول على حساب جاري مدين حتي 95% من إجمالي قيمة رصيد الحساب بضمان حساب التوفير.

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متابعات 365منذ 7 ساعات
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