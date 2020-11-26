تقرير هام .. ماذا حدث لأسعار الذهب خلال هذا الأسبوع ؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مصر اليوم الخميس، حيث زاد سعر جرام الذهب جنيها واحدا للجرام مختلفا عما سجله الأيام الماضية ويوم أمس، لتصعد بذلك أسعار الذهب لأول مرة منذ 6 أيام.

وتعليقا على هذا الأمر قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن السوق شهد ارتفاع أسعار الذهب حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 789 جنيهًا مقابل تسجيله أمس 788 جنيهًا، بينما سجل سعر الجرام عيار 18، 676 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ووصل سعر الجرام من فئة عيار 24 حوالي 902 جنيه، و6312 هو سعر الجنيه الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعانسبيا خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.35%، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 6.3 دولار، ووصل إلى 1813 دولارًا في منتصف تعاملات اليوم، حسبما نشرت وكالة بلومبرج.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر سجلت انخفاضا نحو جنيهين منذ يومين، ليصل مجموع انخفاضها خلال الأيام الثلاثة السابقة نحو 25 جنيها للجرام.