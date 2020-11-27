أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في بنك مصر بالجنيه والدولار بعد أخر تحديث

خفض بنك مصر مؤخرًا أسعار الفائدة على بعض الشهادات والأوعية الادخارية، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5%.

حيث حسم بنك مصر أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات والأوعية المختلفة، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.

ويقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات والأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، وفيما يلي توضيح لأهم الشهادات والحسابات بعد أحدث تعديل لأسعار الفائدة:

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري

الشهادة معدل الفائدة صرف العائد شهادة القمـة ذات العائد الشهري 3 سنوات 12% شهري شهادة القمـة ذات العائد الربع سنوي 3 سنوات 12.25% ربع سنوي الثلاثية ذات العائد المتغيّر 3 سنوات 8.5% (عائد متغير) ربع سنوي شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات 9% شهري شهادات العائد السنوي الثابت 5 سنوات 9.5% سنوي شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات 9.75% شهري شهادة امان المصريين 3 سنوات 13% في نهاية المدة

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار

الشهادة العائد صرف العائد شهادة الثبات الدولارية 3 سنوات عائد ثابت 2.15% ربع سنوي شهادة الثبات الدولارية 5 سنوات عائد ثابت 2.20% ربع سنوي شهادات الادخار ذات العائد المتغٌر بالدولار 3 سنوات 1.4375% (عائد متغير) نصف سنوي شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات بالدولار 2.15% مُركّب في نهاية المدة شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات بالدولار 2.20% مُركّب في نهاية المدة شهادة بلادي الدولارية لمدة سنة 2.10% نصف سنوي شهادة بلادي الدولارية لمدة 3 سنوات 2.15% نصف سنوي شهادة بلادي الدولارية لمدة 5 سنوات 2.20% نصف سنوي

أسعار الفائدة على حساب التوفير بالجنيه المصري

يتراوح العائد على حسابات التوفير بالجنيه لدى بنك مصر، بين 3 و5.5% وفقًا لقيمة رصيد الحساب المتاح.