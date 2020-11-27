ارتفاع الدولار واليورو والدينار الكويتي والاسترليني.. أسعار العملات مقابل الجنيه خلال أسبوع

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع، حيث ارتفعت أسعار الدولار واليورو والدينار الكويتي والجنية الاسترليني مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، فيما تراجع سعر الين الياباني .

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في أسبوع

ارتفع سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسجل أعلي سعر للدولار بختام تعاملات الاسبوع، 15,61 جنيه للشراء و 15,71 جنيه للبيع، في كل البنوك ما عدا البنك الأهلي وبنك مصر.

وارتفع سعر اليورو خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع مقابل 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس وسجل 20.78 جنيه للشراء و21.02 جنيه للبيع مقابل 20.59 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار الكندي الي 11.98 جنيه للشراء و12.08 جنيه للبيع مقابل 11.88 جنيه للشراء و12 جنيها للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الين الياباني الي 14.92 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع مقابل 14.96 جنيه للشراء و15.13 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال أسبوع

ارتفع سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم ليسجل 48.60 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع بختام تعاملات الاسبوع مقابل 48.60 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع الخميس الماضي.

واستقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع، وفقا لبيانات البنك الأهلي وبنك مصر، ليسجل أمس الخميس 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع الماضي ليسجل 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني خلال الأسبوع الماضي 40.28 جنيه للشراء و41.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال العماني 39.57 جنيه للشراء و40.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الريال القطري عند 4.10 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وارتفع سعر بيع الدينار الأردني قرش واحد ليسجل 21.68 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.