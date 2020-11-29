تقرير: ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار مع بداية تعاملات الأسبوع؟

هناك الكثير من الأشخاص في مصر التي تهتم بشكل كبير بمعرفة تحركات ومستجدات أسعار العملات والمعادن الثمينة وخاصة أسعار الدولار الأمريكي وكذلك سعر الذهب، وذلك للعديد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها تحويل العملة من الدولار للجنيه المصري والعكس أو الاستثمار في الذهب للحفاظ على قيمة العملة من التضخم.

وخلال التقرير التالي سنتعرض لكم أهم مستجدات وآخر تحركات أسعار الذهب والدولار في مصر:

تحركات أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي حيث يتراجع ويرتفع بمعدلات ثابتة ليحافظ على سعر شبه ثابت، وبشكل أدق فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بقيمة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت، التي ارتفعت فيه بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد تراجع كبير شهدته أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية حيث فقد الجرام الواحد من الذهب 12 جنيهاً مرة واحدة.

وقد أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الأحد إلى 779 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، أمس السبت، وكذلك بلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

بينما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 6.3 دولار مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء؛ ليسجل 1813 دولارًا في تمام الساعة 12:41 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، وبذلك تم ختام تعاملات بورصة الذهب عالميا عند هذه القيم حتى بداية تعاملات الأسبوع الحالي التي لم تشهد اي تحركات جديدة حتى هذه اللحظة.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

منذ اشهر وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعتبر في حالة استقرار نسبي حيث يرتفع ويتراجع بقيمة قروش لا تحدث تغييرات سوى مع المبالغ الضخمة في حالة تغيير العملة من دولار إلى جنيه مصري، وبشكل أدق نرصد لكم تفاصيل تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية في السطور التالية:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي عند قيمة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الخضراء ثابتا في كل من بنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي، و الإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند قيمة 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع وكذلك وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند قيمة 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم تفاصيل تحركات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وكذلك سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020 في الأسواق المصرية.