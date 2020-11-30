تقرير حول تحركات أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين في مصر

يهتم الكثيرين بأسعار الذهب والعملات يوميا، لذا نقدم في السطور التالية أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين الموافق 30 من نوفمبر.

أسعار العملات اليوم في مصر

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى في مختلف البنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار 15.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين لـ ـ18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع، بعدما سجل أمس 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

ووصل الدولار اليوم الاثنين لأدنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض ليصل لأعلى مستوي له منذ شهر يوليو الماضي، وذلك لعدة أسباب ساهمت في الانخفاض ومنها التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية.

ووصل الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1 % إلى 91.707، وبذلك يكون سجل انخفاضا كبيرا حيث أن هذا الرقم هو أدنى مستوى له منذ أبريل 2018.

وبلغ الدولار النيوزيلندي الذي يتأثر كثيرا بالمخاطر أعلى رقم منذ أكثر من عامين ونصف، ويتوقع أن يستمر في تسجيل أفضل مكسب شهري بحساب النسبة المئوية في سبع سنوات.

ورغم تحركات العملات المحدودة ارتفع كل من اليورو والدولار الأسترالي قليلا وصولا إلى ذرى ثلاثة أشهر وفي السطور التالية ينشر موقع “مصر 365″، تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، حول أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، ويمكنك الإطلاع على أسعار الدولار الأملايكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك من هنا.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

و ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، لـ18.63 جنيه للشراء، بينما سجل 18.78 جنيه للبيع، فيما كان سعره أمس الأحد 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع. ويمكنك الإطلاع على أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك من هنا.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، وبلغ 20.75 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع، فيما كان سعره أمس 20.71 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع.

الريال السعودى اليوم

وفقا لآخر تحديثات البنك الاهلي، ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، ليسجل 48.66 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع، بعدما كان سعره أمس 48.62 جنيه للشراء، وسجل 51.36 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وبالنسبة لأسعار الذهب فإنها واصلت تراجعها في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل الجرام انخفاضا بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وحول هذا التراجع، علق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية، قائلا إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 771 جنيهًا مقابل 779 جنيهًا، أمس و بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو16 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيهًا.

وقال نجيب، إن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 6216 جنيهًا، وعالميًا، حسبما نشرت وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.74% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتراجعت سعر الأوقية بنحو 13.19 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1774.6 دولار في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة.