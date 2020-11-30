سعر الدولار يتراجع اليوم إلى أدنى مستوى خلال عامين

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، ليصل الي أدنى مستوى له خلال عامين، ومن المنتظر أن يسجل سعر الدولار أكبر انخفاض شهري منذ يوليو الماضي، بسبب التفاؤل حول لقاحات فيروس كورونا وبيع المستثمرين الدولار.

وتراجع سعر الدولار مقابل سلة من العملات 0.1% إلى 91.707 نقطة، وهو أدنى سعر منذ أبريل 2018، وسجل الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في سبع سنوات.

وانخفض سعر الدولار بنحو 2.5% خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد أن تحمس المستثمرون لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين قد يكونا سببا في القضاء على وباء فيروس كورونا، والدولار منخفض بنحو 11% عن ذروة مارس الماضي عند 102.990 نقطة.

وقد ارتفع سعر اليورو والدولار الأسترالي بشكل طفيف وصولا إلى ذروة ثلاثة أشهر، رغم أن تحركات العملات كانت محدودة، حيث تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3325 دولار، وارتفع بنسبة 3% تقريبا أمام الدولار منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، ويراهن المستثمرون على إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات.

وقدم القلق من موجة إصابات جديدة بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وإعادة فرض إجراءات العزل العام، بعض الدعم لعملات الملاذ الآمن وكبح انخفاض الدولار بشكل طفيف.

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