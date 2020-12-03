بعد ارتفاعه اليوم.. مؤشر أمريكي يكشف عن سعر الدولار الحقيقي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، اليوم، بنسبة قليلة أمام الجنيه، ليصل إلى 15.62 جنيهًا للشراء، بينما وصل 15.72 جنيهًا للبيع كأعلى سعر للعملة الامريكية بتعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار السعر الأعلى لدى بنوك المصرف المتحد والبركة وكريدي اجريكول، بينما سجل أدنى سعر أمام الجنيه لدى بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي حيث وقف عند 15.60 جنيهًا للشراء بينما اقتصره سعره عند البيع على 15.70 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار 15.61 جنيهًا للشراء، بينما وصل 15.71 جنيهًا للبيع، في بعض البنوك منها بنك العربي الافريقي والكويت الوطني والاستثمار العربي والأهلي المتحد.

وفي ذات السياق، أوضح مؤشر بيج ماك اندكس الأمريكي، في تقريره للربع الثاني من العام الجاري 2020، أن قيمة الدولار وقت إعداد التقرير لا تعادل سوى 7.36 جنيهًا بدلًا من 15.95 جنيهًا.

وأوضح مؤشر بيج ماك، أن الجنيه المصري مقيّم بأقل مما يستحق وفارق عن قيمته الحقيقية أمام الدولار بنحو 53.88%.

ويذكر أن الجنيه المصرى نجح في تحقيق مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2020، وصلت إلى 35 قرشا، وكان من المنتظر أن يواصل مكاسبه ولكن تأثيرات أزمة فيروس كورونا فرضت نتائجها السلبية على كافة اقتصادات العالم.

وأوضح خبراء مصرفيون رأيهم في أسعار الدولار والجنيه، لافتين إلى أن الأداء القوي للجنيه المصري خلال العام الجاري رغم ماحدث به من أزمات وتراجع في الاقتصاد والنمو، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة، والتي أثمرت بارتفاع التدفقات النقدية من العملات الصعبة على البنوك، ودفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأرجع محمد فتحي الخبير المصرفي ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى الأداء القوي للاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة وحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتقليص الآثار السلبية للفيروس، ليس هذا فقط وإنما انعكس ذلك على ارتفاع تدفقات المحافظ وصمود الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخير بعدما زادت تحويلات المصريين للعملات بالخارج.

وشهد السوق المصرية منذ منتصف يونيو الماضي عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في سوق المال المصرية، وفق الخبير المصرفي، كما شهد السوق انتعاش استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتتجاوز 21 مليار دولار.