أخبار الاقتصاد

الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه خلال الأسبوع المنصرم

رحاب عبد الراضيمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
اعلى سعر للدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، وبذلك يكون عاود الارتفاع بعدما كان مستقر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه، قرشا فسجل أمس الخميس،15.60 جنيه للشراء بينما وصل 15.70 جنيه للبيع بعدما سجل في الخميس الماضي 15.59 جنيه للشراء ووصل إلى 15.69 جنيه للبيع.

يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بحسب إحصائيت البنك المركزي تضاعف بأكثر من 100% خلال 4 سنوات منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه، لكنه منخفضا عن أعلى مستوى تاريخي له بنحو 6.3 مليار دولار.

ومقارنة بنهاية أكتوبر عام 2016، سجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي نحو 39.2 مليار دولار بعدما سجل نحو 19 مليار دولار منذ أربعة أعوام، وهو ما سبق قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016.

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رحاب عبد الراضيمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

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