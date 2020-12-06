توقعات سعر الدولار.. أحدث أسعار العملات والذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، قرشًا واحدًا عن تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر الذهب اليوم منذ بداية التعاملات وحتى كتابة هذا التقرير، وفيما يلي نستعرض معاً أحدث أسعار وتحركات العملات في البنوك المصرية وكذلك أسعار الذهب وتوقعات سعر الدولار الفترة المقبلة.

أسعار الدولار في البنوك

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، كما سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.60 جنيه للشراء، ووصل إلى 15.70 للبيع، فيما سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

وسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، 15.604 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع، مقابل 15.598 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

أشارت العديد من التقارير المالية الصادرة عن مواقع تحليل البورصات وحركات التداول العالمية أن سعر الدولار الأمريكي من المتوقع له النمو خلال الأسابيع القادمة بسبب نجاح المرشح الامريكي جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشكل وصول الديمقراطين للحكم حالة من الرضا والاستقرار في الأسواق العالمية.

أما عن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المتوقع أن يستمر استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية كما هي مع تحركات طفيفة سواء بالارتفاع أو بالتراجع حيث لا تتعدي قيمة 5 قروش فقط. وهذا ما يحدث منذ عدة اسابيع مضت.

سعر الريال السعودي

في بداية تعاملات اليوم، سجل سعر صرف الريال السعودي، استقرارا مقابل الجنيه المصري، وجاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعره إلى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر شراء الدينار الكويتى اليوم الأحد فى البنك الأهلي المصري 48.48 جنيه ، و51.44 جنيه للبيع، فيما سجل سعره في بنك التعمير والإسكان 48.59 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة عند 47.37 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حيث وصل إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

أسعار الذهب اليوم

كان سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بنحو 25 جنيها للجرام ، كما استقر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، للبيع 800 جنيه، دون تغيير في أسعاره خلال تعاملات امس الصباحية بخلاف سعر المصنعية.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا فى تعاملات اليوم الأحد إلى 914 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا فى بداية التعاملات اليو حيث وصل سعره إلى 800 جنيه للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 685 جنيهًا فى بداية تعاملات اليوم.

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، عند 6400 جنيه، ويزِن 8 جرامات من عيار 21

ووصل سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 1838 دولارًا.

تراجع الاقبال مع ارتفاع سعر الذهب في مصر

وكشف وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب عن ركود حركة البيع وعدم رواجها، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب منخفض للغاية خلال الفترة الحالية نظرا لارتفاع سعر الذهب مع عدم امتلاك الكثيرين للاموال وتراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر وفقا لعدد من الأسباب عالمية ومحلية ذكرتها شعبة الذهب في تصريحات صحفية، أولها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليًّا، وكلما ارتفع الدولار محليا زاد سعر الذهب بقوة.