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تراجع كبير باحتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ بداية 2020

متابعات 365منذ 48 دقيقة
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النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

كشف البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري، خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري 2020.

ووصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 39.221.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقابل احتياطي بقيمة 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، وذلك وفقا لما أوضحه البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تراجعت قيمة الاحتياطات الدولية لدى مصر، بنحو 6.235 مليارات دولار، وذلك على الرغم من ارتفاعه لقيمة قياسية في فبراير 2020.

“البنك المركزي” يعلن زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال نوفمبر الماضي

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في فبراير الماضي، إلى أعلى مستوى على الإطلاق حيث استقر عند 45.510 مليار دولار، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا خلال الأشهر الأولى من انتشار أزمة فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

ومنذ شهر يناير في بداية العام الجاري ٢٠٢٠ سجل الاحتياطي الأجنبي قيمات مختلفة وهي كما يلي:

في يناير وصل إلى (45.456 مليار دولار).

فبراير (45.510 مليار دولار).

مارس (40.1 مليار دولار).

إبريل (37.037 مليار دولار).

مايو (36 مليار دولار).

وفي يونيو الماضي وصل الاحتياطي النقدي إلى (38.201 مليار دولار).

سجل في شهر يوليو (38.315 مليار دولار).

وفي أغسطس وصل إلى (38.366 مليار دولار).

وبلغ الاحتياطي النقدي في سبتمبر (38.425 مليار دولار).

أكتوبر (39.22 مليار دولار).

وصل الاحتياطي النقدي في نوفمبر إلى (39.221.8 مليار دولار).

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متابعات 365منذ 48 دقيقة
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