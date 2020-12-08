أسعار الفائدة علي حسابات توفير أصحاب المعاشات ببنكي الأهلي ومصر

تيسيرا على المواطنين، يقدم بنكى مصر والأهلي حساب توفير لأصحاب المعاشات بمبالغ وفوائد مميزة عن غيرها وحسابات التوفير الأخرى، التي تُقسم الفائدة فيها على شرائح حسب قيمة المبلغ المودع بها.

و في إطار اتباع السياسة النقدية في البنك المركزي لخفض الفائدة، خفضا بنكا الأهلي ومصر، الفائدة على حسابات توفير المعاشات عدة مرات في السابق أسوة بباقي حسابات التوفير الأخرى.

وبجانب فتح حساب التوفير تتيح البنوك إصدار بطاقة دبت للخصم المباشر بهدف تمكين العميل من الإيداع والسحب من حسابه عبر ماكينات الصراف الآلي، كما يصدر بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانا دون مصاريف، بجانب عدة خدمات وميزا أخرى منها اشتراك في خدمات الإنترنت البنكي، والمحفظة الذكية.

أسعار الفائدة علي حسابات التوفير لأصحاب المعاشات ببنكي الأهلي ومصر

حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: 5.25% سنويًا

الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي: 5 آلاف جنيه

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري:

نسخة من بطاقة الرقم القومي

خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضح به مكافأة نهاية الخدمة

حساب توفير المعاش في بنك مصر:

وتكون نسبة الفائدة: 3% سنويًا

الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك مصر: ألف جنيه

الأوراق المطلوبة:

صورة من الرقم القومي.

خطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة.