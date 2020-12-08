أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصر

يقدم بنكا مصر والأهلي المصري أسعار مختلفة للفائدة على شهادات الادخار وفقا لنوعها ومدتها ودورية صرف العائد.

ويتيح البنك الاهلي ومصر، لكافة عملائه الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمة الشهادات، كما يمكنك البنكان من كسر الشهادة واسترداد قيمتها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها حدًا أدنى.

وفيما يلي نقدم تفاصيل وأنواع الشهادات الادخارية في بنكي الأهلي ومصر:

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري:

تراوح نسبة الفائدة للشهادة البلاتينية التي تكون مدتها (3 سنوات) بين 12% سنويا للعائد شهري، و12.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

وتبلغ فوائد الشهادة البلاتينية (5 سنوات): 10.25% سنويًا عائد شهري.

وتصل نسبة الفائدة في شهادة الاستثمار (ب) لأجل عام واحد: 9.75% سنويًا ويصرف العائد شهري.

وبالنسبة لشهادة الاستثمار (ب) لأجل عامين تكون نسبة الفائدة فيها 9.5% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 شهور.

وتصل قيمة فائدة شهادة الاستثمار (ب) لأجل 3 سنوات 9.25% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 شهور.

كما تبلغ قيمة الفائدة بالنسبة لشهادة الاستثمار (أ) لأجل 10 سنوات ذات العائد التراكمي 9.75% سنويًا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر:

يتروح قيمة الفائدة لشهادة القمة (3 سنوات) في بنك مصر، بين 12% سنويًا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي.

وتتراوح نسبة الفائدة بالنسبة لشهادة (5 سنوات) في بنك مصر بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.5% سنويا للعائد السنوي.

كما تبلغ قيمة الفائدة بالنسة لشهادة (7 سنوات): 9.75% سنويًا، ويصرف العائد شهريا.