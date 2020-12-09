طرح 4 شهادات ادخارية بأعلي سعر فائدة في بنك حكومي وعائد خاص لكبار السن

في اطار عمله على كسب ثقة العملاء وجذب فئة كبيرة اليه، يتيح بنك ناصر إيداعات العملاء من خلال 4 شهادات ادخارية باسعار فائدة عالية، تستطيع ان تضعه في مقدمة البنوك الأعلى فائدة بالسوق المحلية.

وتصل أسعار الفائدة ببنك ناصر، إلى 12.75% لجميع المواطنين و13% لكبار السن.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل الشهادات الادخارية ببنك ناصر وشروطها ومزاياها:

أولا- شهادات ادخارية ثلاثية ذات عائد الثابت

الشهادة الثلاثية هي شهادة يقدمها البنك لمدة 3 سنوات، وحدد “ناصر” الفئة المستهدفة بالاشخاص الطبيعين و الاعتباريين.

وتقدم الشهادة عائد يصرف شهري بنسبة 12%، ويصرف ربع سنوي بـ 12.25%، بينما حدد العائد الذي يصرف سنويًا بـ 12.75%.

ثانيًا- شهادة رد الجميل لكبار السن

أصدر البنك وديعة رد الجميل بناء عبى عدد من الشروط والمحددات منها أن يكون سن المستفيد 60 سنه فأكثر، كما يشترط ان تبدا قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها وبحد اقصى 2 مليون جنيه.

ويتم احتساب الفائدة المحتسبة طبقا لأجل الوديعة، فاذا كانت الوديعة لمدة عام واحد، فإن سعر الفائدة سيكون 11% للصرف شهريًا، بينما تصل الى و11.5% للصرف سنويًا، بينما إذا كان اختيار المدة ثلاث سنوات سيكون العائد شهري 12.25%، واذا كان ربع سنوي فسيصل الى 12.5%، سنوي 13%.

ثالثا- شهادة إيد واحدة

شهاده الايد الواحدة هي شهادة ادخارية للأطباء وطاقم التمريض وتكون بعائد 11.5% ويتم صرفه سنويا، وتبدا قيمه الوديعة من الف جنيه ومضاعفاتها بشرط الا تزيد عن مليون جنيه.

رابعًا- شهادة لمدة 5 سنوات

في هذه الشهلدة يكون صرف العائد شهرى بنسبه 10.5% سنويا، واذا كانت ربع سنوية فسيكون بنسبه 10.75% سنويا، وسنوى بنسبه 11.5% سنويا، ويمكن للعميل إستردادها بعد 6 شهور دون خصم ودون عائد.