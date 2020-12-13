ارتفاع اسعار الدولار اليوم بالبنوك وتوقعات بارتفاع كبير في أسعار الحديد

يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بقيمة قرشين في بنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

حيث ارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه

ويستمر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وكريدي أجريكول عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ويظل سعر الدولار ثابتا في كل من بنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

توقعات بارتفاع أسعار الحديد في مصر بعد زيادة الخام

واصل سعر خام الحديد ارتفاعه على مدار الأسابيع الماضية بالبورصات العالمية، وذلك بسبب زيادة الطلب على الخام مؤخرا وعودة النشاط الصناعي بعد توقف كبير للمصانع بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره متعاملون بسوق الحديد للمواقع الإخبارية.

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات:

إن أسعار الخامات شهدت ارتفاعا بشكل مستمر على مدار الأسابيع الماضية بالبورصات العالمية، وذلك بسبب زيادة الطلب على الخام وعودة النشاط الصناعي مرة أخرى والذي التوقف لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وذكر حنفي: أن سعر طن الحديد الخردة زاد بنحو 50 دولارا، ليصعد الطن إلى 410 دولارات مقابل 360 دولارا.

وقال خالد الدجوي رئيس شركة الماسة للصلب: إن الزيادة الحالية في أسعار الخامات العالمية، قياسية لم يشهدها السوق الحديد العالمي منذ عام 2008.

وأضاف الدجوي: أن سعر طن البليت زاد بنحو 180 دولارا منذ نوفمبر الماضي، أي بما يعادل 2500 جنيه في الطن بالجنيه المصري.

وتوقع الدجوي زيادة متوسطة في سعر الطن خلال الأيام المقبلة بأكثر من 500 جنيه بجميع مصانع الحديد، بعد الزيادات التي تشهدها أسعار الخامات، كما توقع الدجوي وصول سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى أكثر من 12 ألف جنيه، خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر ان أسعار الحديد قد شهدت زيادة منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى الآن في سعر الطن الواحد بالأسواق بمتوسط 1200 جنيه، وفقا لقول الدجوي في وقت سابق، ووفقا لقول رئيس شركة الماسة، فإن متوسط سعر طن الحديد بشركة حديد عز، وحديد المصريين، وبشاي يصل إلى 11600 جنيه، تسليم أرض المصنع.

ويتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح للمستهلك حاليا بين 11300 و11800 جنيه، وفقا لقول متعاملون في سوق الحديد حيث يعاني سوق الحديد من الهدوء بحركة البيع والشراء، بعد توقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، الذي أقرته الحكومة خلال الـ 6 أشهر الماضية، مع توقعات بإنفراجة كبيرة بسبب قرب عودة تصاريح البناء.

يذكر ان تقوم بإنتاج مصر ما يقرب من 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.