توقعات سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة، حيث توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يحقق متوسط سعر الصرف 15.78 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021، بالاضافة الي توقعات بارتفاع سعر وقيمة الجنيه المصري على مدار الخمسة أعوام المقبلة بسبب العوامل التي خففت تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.

وحافظ بنك الاستثمار بلتون على توقعاته لسعر صرف الجنيه مع تذبذات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث يتوقع أن تشهد الـ 18 شهراً المقبلة استقرار أكبر.

توقعات سعر الدولار

وتوقع البنك استقرار متوسط سعر الدولار عند 15.75 جنيه خلال العام المالي 2020/2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاته السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.

وأضاف بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية له، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعاً تدفقات بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام.

كما توقع البنك استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار الجنية المصري.

وبالرغم من خفض أسعار الفائدة، لا يتوقع بلتون تأثر عائدات السندات الحكومية، ورجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون فيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، أن يرتفع في العام المالي 2020/2021 إلى 12.6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021، رغم توقعاته بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كوفيد-19.