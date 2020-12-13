بنك مصر يفرض رسوم جديدة على ماكينات الصراف الألي

قرر بنك مصر فرض رسومًا بقيمة 50 قرشًا على طلب حصول على إيصال ورقي بتفاصيل عملية السحب أو الإيداع من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك.

وكشف عن هذه المعلومة مسؤول في خدمة عملاء البنك، لافتا إلى أن هذه الرسوم أقرت منذ شهر على العملاء وغير العملاء.

وأرجع المسئول اتخاذ هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الورق وتكلفة صيانة من الماكينات.

وأشار المسئول إلى الاستمرار في عدم فرض رسوم على خدمة السحب والإيداع على غير العملاء عند استخدام ماكينات البنك متوقفة، وفقا لقرار البنك المركزي المصري ولكن الرسوم يتم إقرارها في حال طلب إيصال ورقي كما ذكرنا في السابق.

ويأتي الهدف من فرض ٥٠ قرشًا هو الحفاظ على رول الورق داخل الآلة لاستكمال العمليات، وفقا لمسئول خدمة العملاء، بالإضافة إلى الرغبة في تعويد العميل على عدم طلب إيصال دون الحاجة له.

ووجه البنك المركزي البنوك في السابق منذ انتشار فيروس كورونا بالتحديد، بإلغاء رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية الشهر الجاري.