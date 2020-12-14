3 بنوك تقدم أقل فائدة على القرض الشخصي.. تعرف عليها

بهدف جذب الكثير من العملاء لها، قدمت عدة بنوك أقل فائدة على القرض الشخصي، وهي بنوك التجاري الدولي والأهلي ومصر.

وتقدم هذه البنوك قروضا شخصية بأقل معدلات فائدة دون مصاريف إدارية وذلك رغبة منهم في تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق.

وهناك عدة عوامل تحدد نسبة الفائدة المقدمة على القرض الشخصي، منها إمكانية تحويل الراتب على البنك أو قسط القرض، ونوع وظيفة العميل سواء كان موظفا في القطاع الحومي أو الخاص، أو أعمال حرة، بالإضافة إلى درجة تصنيف الشركة التي يعمل بها، بجانب عمر العميل وفترة سداد القرض.

وفي السطور التالية نعرض كافة التفاصيل التي تخص القرض الشخصي على مستوى نسبة الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد والحد الأدنى للدخل الشهري، وعمر العميل، في البنوك الثلاثة التي تقدم أقل نسبة للفائدة:

1- أقل فائدة على القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي:

نسبة الفائدة على القرض تتراوح بين 14% إلى 23.5% متناقصة سنويا.

وتتراوح قيمة القرض من 5 ملايين جنيه إلى 2 مليون جنيه كحد أقصي.

وتمتد فترة السداد: من عام حتى 8 سنوات.

السن: من 21 عاما إلى 60 أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

الدخل الشهري يشترط ألا يقل عن 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

2- أقل فائدة على القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري:

تكون نسبة الفائدة في البنك الأهلي المصري من 14.75% إلى 17.5% متناقصة سنويا.

وتتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويصل إلى 2 مليون جنيه لبعض العملاء في حالة سماح القسط الشهري.

تكون فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات.

يشرط أن يكون السن: من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

ولا يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه كحد أدنى.

3- أقل فائدة على القرض الشخصي في بنك مصر:

تتراوح نسبة الفائدة من 14.75% إلى 19.5% متناقصة سنويا.

قيمة القرض في بنك مصر قد يصل إلى مليون جنيه لبعض العملاء.

تمتد فترة السداد: من 6 شهور إلى 10 سنوات.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري: ألف جنيه بشرط تحويل الراتب، أو الفين جنيه كحد أدنى من غير تحويل الراتب.

وفيما يلي نعرض أبرز المستندات الأساسية المطلوبة بصفة عامة من 3 بنوك:

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

إيصال مرافق على مقر إقامة العميل المقدم للحصول على قرض (غاز وكهرباء ومياه وتليفون).

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل)

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

الإتيان بصورة البطاقة الضريبية.

يجب إحضار صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة)

الحصول على صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

ضرورة إحضار كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.