الذهب أم العقار.. أيهما أفضل للاستثمار والادخار في 2021؟

تحدث سامح عبد الحكيم، خبير بمجال الذهب، عن الاستثمار في مجال الذهب، لافتا إلى أن الذهب زاد 60 ضعف في 50 عاما، كما أن الهند تُعد أعلى دولة في صناعة الذهب. ونصح عبدالحكيم، بالاستثمار في مجال الذهب، قائلا “الذهب عملة منفردة تماما، وتُعد استثمار ناجح كثيرا على المدى الطويل، كما أنها استثمار لجميع الفئات، وهذا تبين من خلال عدم تأثر الذهب بتعويم الجنيه في عام 2016”.

الذهب أم العقار.. أيهما افضل للاستثمار في 2021

وقال الخبير، خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”، إن هذا الوقت هو المناسب والهادئ لشراء الذهب، وذلك في ظل تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن مع عدم وجود نية بيعه قريبا “مينفعش أفكر اني هاخد الذهب وابيعه بكره أو بعد شهر”.

وأضاف عبدالحكيم، “احنا بناخد شريحة كبيرة من مشتري الذهب، حيث يوجد ربع جنيه ذهب ثمنه 1500 جنيها”. وبعيدا عن الذهب، قال محمد عامر، خبير بمجال العقارات، إن الاستثمار في العقارات مربحا، لافتا إلى أن حجم الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 60% من القوة الشرائية في مصر.

ويحتاج العميل وفقا لعامر، إلى فهم كيفية استثمار الذهب عكس العقار تماماً، ومراعاة بعض الاسس عند الشراء ” لابد شراء العقار بطريقة صحيحة، وان يراعي عند الاختيار ان يكون المكان جيدا وبه جميع الخدمات حتى يستطيع الشخص أن يكسب ضعف مادفعه، كما انه يجب ان يراعي ان يكوز العائد الذي يأتي من إيجار العقار أكثر من فائدة البنك”.

وأوضح عامر، خلال حواره مع عمرو عبدالحميد، أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد استثمار لجميع فئات المجتمع، كما أن اسعار العقارات في مصر لا تتراجع او تنخفض تحت أي ظرف، كما ان العقارات لا تمر بحالات ركود، لأن عليها طلب دائما. وأضاف خبير بمجال العقارات، أن آخر إحصائية لشراء العقارات تمثل أن أكثر من 40% من القوة الشرائية للاستثمار الأجنبي.

فيما أكد الخبير في المجال الاقتصادي أحمد أبو علي، أنه يجب أن يكون لدينا إدارة لبحوث السوق المصري، فالأراضي في صعيد مصر أسعارها وصلت إلى ملايين، ناصحا بضرورة التنوع في الاستثمار في ظل التحول الإيجابي الذي حدث في الاقتصاد المصري، وفق قوله. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب ارتفع خلال أزمة فيروس كورونا، لأنه أفضل وأسرع محفظة استثمارية يمكن الاعتماد عليها، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج ينوعون في أشكال استثماراتهم، ولكن أغلبها استثمار في العقارات.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة.