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خفض جديد بأسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك القاهرة

رحاب عبد الراضيمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة
أسعار الفائدة علي شهادات الادخار
أسعار الفائدة علي شهادات الادخار

اتخذ بنك القاهرة قرارا بخفض أسعار الفائدة على شهادته الادخارية الأعلي بالبنك والتي تسمى”البريمو”وهي ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

و تم خفض الفائدة على هذه الشهادة بمقدار 0.75%، لتنخفض بذلك إلى 11.5% مقابل 12.25% سنويا على دورية العائد النصف سنوي.

وبالنسبة لدورية صرف العائد الشهري فقد تم خفضها إلى 11.25% مقابل 12% سنويا، و11.350% مقابل 12.10% سنويا على دورية صرف العائد ربع سنويًا.

وطبقا للقرار فإن خفض قيمة الفائدة يسري على الشهادات التي سيتم إصدارها بعد القرار، أما الشهادات السارية فهي بذات سعر الفائدة التي تم ربطها به.

وفي الفترة القليلة الماضية، جأ عدد من البنوك وعلى رأسها البنوك العامة إلى تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، كما خفض البنك المركزي على مدار العام الجاري وقبل أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري، بمقدار 4% .

ونتج عن تلك القرارات انخفاض متوسطات أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بالسوق وبشكل ملحوظ.

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رحاب عبد الراضيمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة

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