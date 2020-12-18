أعلى عائد علي حسابات التوفير في بنك مصر: أسعار الفائدة علي حساب توفير الشباب من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن اتاحة حساب توفير مخصص للشباب بأعلى عائد علي حسابات التوفير، وذلك رغبة من بنك مصر في إتاحة أوعية ادخارية متنوعة تناسب جميع الشرائح، وقد ضمّن بنك مصر حساب الشباب بـ 8 مزايا هامة إلى جانب سعر الفائدة، وهو الأعلى على حسابات التوفير لديه.

ويقدم بنك مصر حساب توفير الشباب الذي تم اتاحته خصيصا ليتماشى مع احتياجاتهم ورغباتهم في تنمية المدخرات بالإضافة الي مجموعة من المزايا البنكية والغير بنكية للعملاء من 16 عام حتى 30 عام.

مزايا حساب توفير الشباب في بنك مصر:

فتح الحساب مجانا بدون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جنيه.

أعلى عائد علي حسابات التوفير المعلن بحد أقصى 20.000 جنيه للرصيد ثم يتم تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ التي تزيد عن ذلك.

مرونة دورية صرف العائد ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري للسنة الاولي مجاناً.

الحصول على قسائم شرائية من قائمة علامات تجارية متميزة من المحلات والمطاعم وغيرها أو رصيد شحن لأي شبكة من شبكات الاتصالات في حالة الحفاظ على رصيد الحساب بما لا يقل عن 7000 جنيه لمدة 3 شهور متتالية.

التعامل الفوري على المدخرات (24/7) عند استخدام بطاقات الخصم الفوري (BM CARD/ GO CARD) من خلال شبكات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

الحساب متاح للعملاء من سن 16 عام فأكثر للتعامل على الحساب من حيث شراء الشهادات او الودائع، او اجراء مجموعة من المعاملات البنكية المختلفة.

إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

أسعار الفائدة علي حساب توفير الشباب من بنك مصر:

أولًا- فائدة بمقدار 5.25% سنويًا للشريحة من 500 إلى 20 ألف جنيه، دورية الصرف سنوي.

ثانيًا- فائدة بمقدار 5.125% سنويًا للشريحة من 500 إلى 20 ألف جنيه، دورية الصرف نصف سنوي.

ثالثًا- فائدة بمقدار 5% سنويًا للشريحة من 500 إلى 20 ألف جنيه، دورية الصرف ربع سنويًا.

رابعًا- فائدة بمقدار 4.75% سنويًا للشريحة من 500 إلى 20 ألف جنيه، دورية الصرف شهري.