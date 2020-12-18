الأوراق المطلوبة للحصول على بدل البطالة: شروط الحصول على بدل البطالة

ننشر شروط الحصول على بدل البطالة والأوراق المطلوبة، حيث يسعى الكثيرين الى الحصول على بدل البطالة، لذا وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، عدة شروط للحصول عليه، وطالب من يريدونه بإحضار عددا من الأوراق لكي يحصل المتعطلون على “بدل البطالة” في حال تركهم للعمل.

ويحق الحصول على بدل البطالة بالنسبة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء كانوا في القطاعين العام والخاص، كما يهدف قانون التامينات الجديد إلى توحيد كل قوانين التأمينات الاجتماعية تحت مظلة قانون واحد يخدم كل الفئات.

ويوجد ب نظام قانون التأمينات والمعاشات الجديد، العديد من المزايا أهمها التأمين على البطالة بالنسبة للمتعطلين عن العمل.

شروط الحصول على بدل البطالة

وفي السطور التالية نعرض أبرز الإجراءات التي نظمتها اللائحة التنفيذية للقانون للحصول على «بدل البطالة»، وهي كما يلي:

-لابد أن يسجل المؤمن عليه اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل التابع له، في الأسبوع الأول من فقدانه لعمله، وحصوله على شهادة قيد بذلك.

-على المؤمن عليه ان يتقدم بطلب للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفق بداخله صورة قيد التسجيل الخاص بالمتعطلين، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من تعطله.

وبعدها وفي حال توافر الشروط والاستحقاق يتسلم المؤمن عليه بطاقة صرف تعويض البطالة، كما يتسلم بطاقة صرف بدل البطالة قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

ويمكن أن يتوقف صرف “بدل البطالة” اذا نجح المؤمن عليه في الحصول على معاش أو التحق بأي عمل أو حرفة أو مهنة، وعليه أن يبلغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكتب العمل بذلك.

و أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق، عن تراجع معدل البطالة بنسبة 7.3% في الربع الثالث من عام 2020، خلافا لبداية العام التي وصلت فيه إلى 7.8%.

وقد بلغت قوة العمل بحسب التعبئة والإحصاء، 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد التخفيف من القيود والاجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا و عودة الحياة اليومية الى طبيعتها.